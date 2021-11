Auge in Auge mit Maria, Josef und den Engeln

Die Krippe im Mariendom Linz wurde in den vergangenen zwei Jahren umfangreich restauriert, wir berichteten. In Linz, der UNESCO City of Media Arts, geht man aber viel weiter: Erstmals wurde eine zweite, virtuelle Krippe erschaffen. „Mit 3D-Brillen entfaltet sich ein eindrucksvolles audiovisuelles Erlebnis“, sagt Stefan Mittlböck-Jungwirth-Fohringer vom Ars Electronica Futurelab.