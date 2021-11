Als Impfgeschenk ein Haus vom ORF

Zur ORF-Tombola passt aber ganz gut, dass man sich auch an den Tiroler Impfstraßen, so sie denn überhaupt wieder aktiviert wurden, wie der Teilnehmer an einer Art Glücksspiel wähnt. Und zu den Gewinnern zählt, wenn man - obwohl einen Impftermin habend - auch wirklich zum fixierten Zeitpunkt an die Reihe kommt. Nicht selten muss man trotz Termins mehrere Stunden warten oder kommt gar nicht mehr dran.