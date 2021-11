Größer denken

Die Bedeutung der Salzburger Festspiele lässt sich auch am internationalen Medieninteresse an der Wahl der neuen Präsidentin oder des neuen Präsidenten messen. Für die heute zu erwartende Bekanntgabe, wer Helga Rabl-Stadler in dem Amt nachfolgen wird, haben sich Journalisten aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, aus Japan und den USA angemeldet.