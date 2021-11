Immer mehr Klassen müssen zu Hause bleiben

Viele Infektonen bei Jüngeren

Auch die Kleinen erwischt es mehr und mehr: Eine Klasse in der VS Neukirchen bei Altmünster weist 12 positive Kinder von 19 in einer Klasse auf. Eine weitere Klasse am Standort ist ebenfalls abgesondert. Derzeit sind in OÖ 134 Klassen an gesamt 80 Schulen im Homeschooling, 16 mehr als am Montag. Kein Wunder: Von sämtlichen in der Vorwoche bestätigten Infektionen waren 18,9 Prozent den Sechs- bis 14-Jährigen zuzurechnen.