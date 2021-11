Zahl der Vergewaltigungen in Tirol stieg 2020 an

Hilfe suchen, damit man Gewaltspirale entkommt

Also ist es schon wesentlich, dass man sich schnell an die Polizei wendet?

Absolut. Und in den seltensten Fällen ist es so, dass es nur einmal zum Übergriff kommt. Je früher man es meldet, desto eher kann man aus dieser Gewaltspirale wieder herauskommen. Es ist natürlich schwierig, zur Polizei zu gehen, weil man weiß, was folglich mit dem Partner passiert. Das kostet Überwindung, aber im Endeffekt geht es darum, sich selber zu schützen. Und da gibt es viele Opferschutzeinrichtungen, die sehr gute Unterstützung bieten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Frauen diese in solchen Situationen bekommen.