Neue „Nachtzüge“ nach Gmünd sind auf Schiene

Änderungen ab 12. Dezember gültig

Auch in der Früh wurde das Angebot verbessert: Der REX41 - bisherige Abfahrt um 6.39 Uhr in Sigmundsherberg - fährt dann schon um 5.46 Uhr in Gmünd los. Weitere Zwischenstopps in Vitis, Schwarzenau und Göpfritz sind ebenfalls geplant. Zudem wird die Saison für die abendliche Verbindung von Gmünd nach Wien ausgeweitet - der Zug mit Abfahr um 20.02 Uhr fährt künftig an allen Samstagen, Sonn- und Feiertag von Ostern bis zum Ende der Herbstferien. Alle Änderungen gelten ab dem 12. Dezember und werden rund eine Woche vorher im Online-Fahrplan des Verkehrsverbundes Ostregion zu sehen sein.