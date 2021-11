Smartphone-App enttarnt versteckte Spionagekameras

Das von Forschenden der Nationaluniversität Singapur und der südkoreanischen Yonsei Universität entwickelte System namens LAPD („Laser-Assisted Photography Detection“) nutzt dafür die in vielen modernen Smartphones bereits verbauten Tiefen- bzw. Time-of-Flight-Kameras, kurz ToF. Diese messen mithilfe kurzer Lichtpulse, in welcher Zeit das ausgesendete Licht von Objekten reflektiert wird, um anhand dieser Informationen etwa Porträtfotos mit geringer Schärfentiefe zu simulieren oder Augmented-Reality-Anwendungen, bei den virtuelle Objekte in das reale Kamerabild eingeblendet werden, zu ermöglichen.