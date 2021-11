Zwei Müllbrände in zweieinhalb Stunden in Linz

Eine Polizeistreife wurde am Sonntag gegen 19.50 Uhr aufgrund mehrerer brennender Mülltonnen in die Ziegeleistraße beordert. Mehrere Zeugen gaben an, dass sie beim Rauchen gehen plötzlich die brennenden Mülltonnen bemerkt hätten. Außerdem hätten sie laute Knallgeräusche aus den geöffneten Mülltonnen wahrgenommen. Kurz vor 20 Uhr traf bereits die Berufsfeuerwehr Linz ein und löschte das Feuer. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.