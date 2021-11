Verstehen Sie die Wut, Herr Bundeskanzler?

Was haben Sie heute (Samstag, Anm.) morgen empfunden, als Sie die massiven Sicherheitsvorkehrungen und Polizeipräsenz am Ballhausplatz gesehen haben?

Das ist kein schönes Gefühl. Ich bin jemand, der Menschen zusammenführen und verstehen will, der immer das Gespräch sucht. Ich muss sagen, dass ich derzeit gelegentlich an meine Grenzen stoße. Ein Entwurmungsmittel zu empfehlen, das für Tiere gedacht ist, das ist ein Grad an Verantwortungslosigkeit, an Verleugnung der Realität, für die ich als rationaler Mensch kein Verständnis mehr aufbringen kann.