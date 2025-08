Kein Wiedersehen mit dem Millionenstürmer

Es waren vielmehr die Franzosen, die dem Test mit den Grazern nicht die gleiche Bedeutung zukommen ließen wie Österreichs Meister. So fanden sich am Spielbericht aufseiten Straßburgs großteils Namen, die eher der zweiten Garnitur des Ligue-1-Klubs zugeordnet werden können. Ex-Sturm-Angreifer Emanuel Emegha etwa weilt gar nicht in Graz, Straßburg setzte den früheren Grazer Millionenstürmer stattdessen in einem Testspiel gegen Stuttgart ein.