„Zu viele haben sich unsolidarisch gezeigt“

Für die Schulen wird es keine Präsenzpflicht geben, allerdings könnten die Schülerinnen und Schüler weiterhin zur Betreuung in die Schule kommen. Man appelliere allerdings an alle, zu Hause zu bleiben. Es werde auch eine generelle FFP2-Pflicht in Innenräumen eingeführt, so Mückstein. Diese gelte auch am Arbeitsplatz, sofern keine anderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden können.