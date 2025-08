Salzburg gegen Club Brügge ab 19 Uhr LIVE

Der berühmte zwölfte Mann wird eher kein Faktor sein. Dienstagmittag waren für die Partie trotz wieder höherer Temperaturen etwas mehr als 11.000 Tickets verkauft. Man arbeite auf Hochtouren daran, die Gunst des Publikums zurückzugewinnen, versicherte Alexander Schlager. „Wir stehen für eine gewisse Art von Fußball. Mit der wollen wir Euphorie bei den Leuten entfachen, für Spektakel sorgen und sie wieder ins Stadion holen.“

Schmerzen in der Magen-Gegend

Für dieses Unterfangen war der erste Europacup-Auftritt allerdings ungeeignet – trotz geschafften Aufstiegs. „Es soll nicht noch ein Spiel geben wie gegen Brann Bergen, in dem der Gegner Phasen hat mit 70 Prozent Ballbesitz. Das tut mir heute noch weh in der Magen-Gegend und dementsprechend anders werden wir an die Partie herangehen“, versprach Letsch. „Wir müssen wie in der zweiten Hälfte in Bergen und in Ried auftreten, unsere Fehler abstellen und dann den ersten Schritt machen. Nicht mehr und nicht weniger.“