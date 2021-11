Maßnahmengegner strömen in Wien auf die Straße

Warnung vor Kundgebungen bei Spitälern

Indes warnt der Verfassungsschutz auch vor perfiden Spontan-Kundgebungen der Maßnahmen-Gegner samt Filmaufnahmen um und in Krankenhäusern in den besonders betroffenen Bundesländern Oberösterreich und Salzburg. In Gruppen im Messengerdienst Telegram sei zu „Aktionismus“ aufgerufen worden - konkretisieren könne man die Aufrufe nicht, „derartige Handlungen können aber nicht ausgeschlossen werden“, hieß es am Freitagnachmittag vom Innenministerium.