Corona-Demos: Der angesagte Tag der Eskalation

An Corona erkrankter Kickl virtuell dabei, Strache und Schnedlitz vor Ort

Die FPÖ dynamisiert. Es ertönt ein Gassenhauer: „Immer wieder Österreich.“ Als das Strache-Kickl-Hofer-Trio noch Arm in Arm das Lied trällerte. Der Oberblaue Herbert Kickl ist - im Gegensatz zu seinem Ex-Kameraden Heinz-Christian Strache - verhindert. Wegen Corona. Er heizte die Stimmung dennoch an - via Social Media. Vor Ort ist dafür FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).