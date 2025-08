Asiatisches „Zottelrind“ in Attersee-Ort gestohlen

Rinderdieb in Verdacht

Daher gehen die Besitzer inzwischen davon aus, dass ihr junger Grunzochse – in Tibet werden Yaks wegen ihrer grunzenden Laute so genannt – gestohlen worden ist. Denn an der Weide waren keine Spuren des Ausbruchs feststellbar, also deutet alles darauf hin, dass in Unterach ein Rinderdieb sein Unwesen trieb.