Rechte Hooligans an Spitze von Corona-Demozug

Im Vorfeld hatten zahlreiche Querdenker und Covid-Leugner insbesondere auf Telegram mobilisiert. Und so fanden sich am Samstag auch etliche Rechtsextreme unter den Demo-Teilnehmern, angereist per Bus aus den Bundesländern und teils auch aus dem Ausland. Der verurteilte Neonazi Gottfried Küssel, Identitären-Chef Martin Sellner und rechte Hooligans wurden gesichtet.