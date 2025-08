Tierquälerei: 15 Jahre Sperre für Dressurreiter

Parra hatte seit 1998 an internationalen Wettkämpfen teilgenommen, zunächst für sein Heimatland Kolumbien, unter anderem bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen. Nach dem Wechsel der Staatsangehörigkeit im Jahr 2008 trat er für die Vereinigten Staaten unter anderem bei den Panamerikanischen Spielen 2011 an.