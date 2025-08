„Abfahrt muss endlich wieder die Nummer 1 werden!“

„Krone“: Nach 13 Jahren im Ski-Ausland als Trainer kehrst du als Coach der Abfahrer nach Österreich zurück. Wieder daheim?

Andreas Evers: Ja – in gewisser Weise schon. Ich hatte es zwar nicht unbedingt vor, doch es fühlt sich gut an. Ich hatte ja eigentlich noch Vertrag in Deutschland, aber