Vorhang auf! Frauen starten Grazer Derbyfestspiele

Erstmals treffen am Freitag die Frauenteams von GAK und Sturm in einem Bewerbsspiel aufeinander. Die Partie in der ersten Cup-Runde steigt im roten Trainingszentrum Graz-Weinzödl (19). Erst einmal gab es dieses Duell – abgesehen von einem Spiel beim Hallen-Legendenturnier im Winter – auf Freundschaftsbasis im letzten Mai. Bundesliga-Klub Sturm siegte dabei gegen den Zweitligisten in der Grazer Gruabn mit 5:1.