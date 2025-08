Lehrerin begrub Schüler unter Polster und Patschen

Es gibt vor allem an den Volksschulen immer öfter Probleme mit verhaltensauffälligen Erstklässlern, die sich nicht in die Klassengemeinschaft eingliedern können – doch von Lehrern wird stets „ein respektvoller Umgang und korrekter Umgangston erwartet, auch wenn einzelne Schüler nicht die an sie gesetzten Erwartungen erfüllen oder gar durch provokantes Auftreten herausstechen“, wie der Gesetzgeber vorgibt.