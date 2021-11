Vor Lockdown gibt es noch 20 Prozent auf Speisen

Um nicht wieder so viele Lebensmittel wie beim letzten Mal wegwerfen zu müssen, werden wir ab sofort bis einschließlich Sonntag alle Speisen - ausgenommen sind nur Ente und Gans - um 20 Prozent vergünstigt anbieten. Liebe, verzweifelte Grüße Ronny und das Donauwirt-Team", mit dieser Aktion will man beim Restaurant in Pupping Stammkunden am Wochenende noch einmal belohnen und wird dafür in den sozialen Medien gefeiert.