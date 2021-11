Ein letztes Mal vor Publikum

Eishockey: Wie die Heimpartie der Eisbullen Sonntag gegen Graz steigt heute in Zell am See das Derby in der Alps Hockey League noch vor Zuschauern. Die Eisbären, die in Jesenice nur 2:3 unterlagen (Akerman fällt nun aus), verweisen auf die strengen 2-G-Konrollen und die FFP2-Maskenpflicht. Juniors-Kapitän Maier gesteht: „Das Spiel ist seit zwei Wochen Thema bei uns.“ Wohl wie die Revanchegelüste – Treff eins ging mit 3:4 verloren.