Fisker Ocean kommt mit PV-Anlage und Flip-Screen

Den Ocean wird es in den drei Versionen Sport, Ultra und Extreme geben, die sich hinsichtlich Anzahl der Motoren, Leistung und Reichweite unterscheiden. Im Fall der umgerechnet rund 33.000 Euro teuren Basisvariante (US-Preis ohne Mehrwertsteuer) sorgt ein 202 kW/275 PS starker E-Motor an der Vorderachse für Vortrieb. Diese Version soll den Sprint auf 96 km/h (60 mph) in 6,9 Sekunden ermöglichen, die Reichweite wird mit 402 Kilometer angegeben.