Doppelbudget fix: Land durch Nebelbänke steuern

Ungewohnt an verbaler Schärfe mangeln ließ es indes Klaus Schneeberger (VP) in seiner letzten Budgetdebatte. Nachdem er reihum für Einsatz in der Krise und Zusammenarbeit gelobt und gedankt hatte, schloss er mit der Feststellung: „Wir legen mit diesen Budgets die Basis für die Zukunft – im Miteinander!“