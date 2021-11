Auch das noch: Schon Tausende Grippe-Fälle in Wien

4400 Grippe-Tote in der Saison 2016/17

Die Grippe hat in den vergangenen Jahrzehnten in Österreich im Durchschnitt jedes Jahr Hunderttausende Erkrankungen und Tausende Todesfälle verursacht. Am schlimmsten war in unserem Land die Grippesaison 2016/17 mit 4400 Influenza-assoziierten Todesfällen, 2017/18 waren es 2900 Grippetote, 2018/19 1400 und 2019/20 834. Spätestens Anfang Februar war die Grippewelle im Regelfall bereits in vollem Umfang ausgebrochen.