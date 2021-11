Kostenloses Angebot: Grippe-Impfung für die Kinder

Fünf bis fünfzehn Prozent erkranken

Nun liegt es an den Eltern, ebendiese Aktion für ihre Kinder und sich selbst zu nützen. Man erweist damit sich selbst und den Kleinen einen guten Dienst, immerhin erkranken fünf bis 15 Prozent der Bevölkerung jährlich an der Influenza. An mangelndem Angebot soll eine Immunisierung nicht scheitern. Gemeinsam mit den Ärzten und Apotheken wurde vorgesorgt. „Es wird genügend Impfstoff geben“, verspricht man beim Land.