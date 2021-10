Grippewelle: „Impfung kann uns darauf vorbereiten“

Die Corona-Pandemie hat andere Krankheiten und Impfungen in den Schatten gestellt. Experten sind sich sicher, dass vor allem heuer eine große Grippewelle auf uns zurollt. Mit dem kommenden Winter wird der Ruf nach Grippeimpfungen wieder lauter. Auch eine Impfung gegen Pneumokokken, also Bakterien, die eine Lungenentzündung auslösen können, wird empfohlen. Doch brauchen wir all diese Impfungen zusätzlich zur Covid-Impfung? Und wie wird sich eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz auf das Infektionsgeschehen auswirken? „Wir sollten uns darauf vorbereiten, dass wir durch eine nachlassende Immunität gegen Influenza nicht mehr so gut natürlich geschützt sind. Wir können uns aber auch vorbereiten, indem wir uns impfen lassen“, sagt Virologe Christoph Steininger von der MedUni Wien bei Moderatorin Raphaela Scharf in „Nachgefragt“.