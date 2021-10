Wenn Grippewelle rollt, fehlen die Intensivbetten

Das Letzte, das wir brauchen, sind Spitäler, die sich zu den Covid-Erkrankten auch noch mit Influenza-Patienten füllen. Ziel muss sein, die Grippe-Epidemie so niedrig wie möglich zu halten, um einen weiteren Lockdown zu verhindern", appellierte Dr. Albrecht Prieler, Kinderarzt und Mitglied des Nationalen Impfgremiums, bei einer Pressekonferenz in Wien, die Influenza-Impfung unbedingt in Anspruch zu nehmen.