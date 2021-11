Mediziner rechnen heuer mit mehr Grippefällen

Schwillt die Grippewelle rasch an und ebbt die Corona-Welle nicht ab, ist eine Überlastung in den Spitälern vorprogrammiert. Impfexperte Reinhard Würzner vom Institut für Hygiene und medizinische Mikrobiologie an der Medizin-Uni Innsbruck ruft die Gefährlichkeit der Grippe vor allem für ältere und vorbelastete Personen in Erinnerung. In den Jahren vor der Pandemie starben pro Saison in Österreich deutlich mehr als tausend Personen an der Grippe. Im Winter 2016/17 waren es sogar fast 4500 Todesfälle.