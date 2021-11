Weiter viel Ärger wegen PCR-Tests und Masken

Wieder keine PCR-Tests

Gleichzeitig meldeten sich bei der „Krone“ wieder viele Menschen, die in den Supermärkten keine PCR-Tests abholen konnten. Hier wurden eine zusätzliche Produktionsstraße und mehr Lieferungen versprochen. Um die Situation zu entschärfen, werden jetzt sogar Bundesheersoldaten eingesetzt, die gemeinsam mit Spar am Standort in Loosdorf bis zu 15.000 Testpackerln am Tag schnüren. Das Land spricht indes von einem guten Start – räumt aber Schwierigkeiten ein. So waren die Tests am Montag trotz der umstrittenen Vorregistrierung im Internet in 7 von landesweit nur 25 Standorten am Nachmittag ausverkauft.