12 Jahre Haft nach Messerattacke auf den Bruder

Einen Tag vor dem Weihnachtsfest 2020 kam es zwischen den Brüdern in Kirchschlag bei Linz wieder einmal zu einem Streit. Das Wohnrecht am elterlichen Bauernhof war im Juni ausgelaufen. Der drei Jahre ältere Bruder drängte den Angeklagten endlich auszuziehen. Er brachte sogar eine Räuumingsklage ein. Im Streit ging der beschäftigungslose Hilfsarbeiter mit einem Fleischermesser mit einer 22 Zentimeter langen Klinge auf den Bruder los und versetzte ihm einen Stich in den linken Lendenbereich.