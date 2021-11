Klagenfurt: Royal Donuts könnte noch heuer öffnen

Kunterbunte und zuckersüße Teigringe, dekoriert mit allerlei Köstlichkeiten - Donuts sind beliebte Snacks, die vor allem bei der Jugend gut ankommen. Und sie liegen derzeit wieder voll im Trend: Kein Wunder also, dass sich die deutsche Kette Royal Donuts, die mehr als 170 Shops in ganz Europa hat, nun auch in Klagenfurt ansiedeln will.