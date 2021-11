„Impftage“: Der Andrang hält sich in Grenzen

Mit den Impftagen will die Landesregierung eine „Herbstoffensive“ in Sachen Immunisierungen einleiten. Insgesamt 50.000 Impftermine wurden und werden im Zeitraum von 11. bis 21. November landesweit angeboten. Ob diese Marke, die selbstverständlich auch ein Ziel darstellt, erreicht werden kann, ist allerdings mehr als fraglich: In der gesamten vergangenen Woche - also beginnend mit 8. November - sind exakt 16.253 Impfungen verabreicht worden. Der Großteil davon (knapp 10.000) entfiel auf Drittimmunisierungen, in etwa 5000 Personen ließen sich zum ersten Mal piksen - den Rest machten Zweitimpfungen aus.