Ein Feiertag für Vorarlberg

Nicht nur bei ihm. Unter den Zuschauern in Zürs waren viele seiner Freude und Wegbegleiter. Menschen, die zumindest erahnen können, was alles hinter so einem Erfolg steckt. Harte Arbeit, Rückschläge und Verletzungen. Schmerz, Geduld und Tränen. Letztere hatte auch ich gestern in den Augen, muss ich gestehen. Selten konnte ich mich mit jemandem so mitfreuen. Er hat es allen gezeigt. Allen, die gemeint haben, er sei zwar skifahrerisch top, im Kopf aber nicht stark genug. Bei einem Heimrennen so souverän abzuliefern, zeugt von immenser mentaler Stärke. Chapeau. Ein genialer Saisonstart, der Vorfreude auf die ersten Slalomrennen der Saison macht. Wir können gespannt sein und auf den nächsten Vorarlberger Feiertag hoffen. Zeit zum Feiern wünsche ich jetzt aber jemand anderem: Christian, genieß es.