Supermarkt-Angestellte stahl im eigenen Geschäft

Polizisten konnten in Graz-Eggenberg eine 21-Jährige ausforschen, die seit Mai zahlreiche Diebstähle in einem Lebensmittelmarkt begangen haben soll - und zwar in jenem Geschäft, in dem sie selbst angestellt war! DIe Syrerin soll Bargeld, Körperpflegeprodukte und Lebensmittel im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen haben: Anzeige.