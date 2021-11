„Ganzer Winter ist nicht prognostizierbar“

Es gibt auch andere Phänomene wie den Polarwirbel – welchen Einfluss hat dieser?

Polarwirbel, so genannte Starkwindbänder in rund zehn Kilometer Höhe (Jetstream, Anm.), können auch weit nach Süden vorstoßen und sie transportieren somit Kälte in mediterrane Regionen, aber auch Wärme in den hohen Norden. Wo genau sich diese Wellen ausbilden, kann man ebenfalls nicht über mehr als ein bis zwei Wochen abschätzen bzw. berechnen.