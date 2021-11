Geld für Impfinserate im Sommer drastisch gekürzt

Im September wurden Ausgaben für Inserate wieder erhöht

2,4 Millionen Euro wurden im Mai 2021 an Kosten für Impfkampagnen-Schaltungen abgerechnet, im Juni rund zwei Millionen Euro. Für Juli sind in der Tabelle in Schallenbergs Anfragebeantwortung nur 523.817,51 Euro und für August noch einmal deutlich weniger, nämlich bloß 198.890,11 Euro, ausgewiesen. Das war noch weniger als im Februar, wo nach einem starken Kampagnen-Start im Jänner (mit fast 3,3 Millionen Euro) in Zeiten noch großer Impfstoffknappheit 244.625,87 verbucht wurden. Im September - als die Corona-Zahlen schon stark anzogen - stiegen die Ausgaben dann wieder auf rund 1,4 Millionen Euro.