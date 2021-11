Impflotterie startet in OÖ am 15. November

Die Lotterie startet am 15. November und läuft dann zwei Monate lang. „Viele Firmen haben uns in großer Anzahl Preise zur Verfügung gestellt. Wir sind schon bei 1200 Preisen, die uns angeboten werden. Je mehr Preise, desto attraktiver wird das Spiel“, so Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, der auch betont: „Die Zahl der Menschen in Quarantäne hat sich in den vergangenen Tagen von 15.000 auf über 30.000 mehr als verdoppelt. Nicht nur die Wintertourismus-Saison muss sichergestellt werden, auch zur Unterstützung des Arbeitsmarktes muss die Impfquote deutlich erhöht werden.“