UEFA-Boss zu Infantino: „Wir waren alle geschockt“

Regel muss Regel bleiben!

Denn für den UEFA-Boss steht fest: Regel muss Regel bleiben! „Eine Rote Karte führt automatisch zu mindestens einem Spiel Sperre“, so Ceferin – aber im Fall von Balogun eben nicht! Und das nur, weil US-Präsident Trump interveniert hatte. „Selbst wenn ein Politiker der größte Fußball-Experte wäre, spricht man als Funktionär nicht mit ihm über solche Dinge. Man kann immer sagen: ‘Es ist ja nur ein Spiel – und, dass es die Regel ist, die ein unabhängiger Ausschuss so entschieden hat.‘ Also innerhalb der Regeln, kann es einfach keine Ausnahmen geben“, so der UEFA-Chef.