Lockdown für Ungeimpfte, FFP2-Maskenpflicht indoor

FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen

Weiters kehrt die FFP2-Maskenpflicht für alle zurück, und zwar in sämtlichen geschlossenen Räumen im öffentlichen Bereich. Auch in Öffis, Skiliften und Seilbahnen, Reisebussen und Ausflugsschiffen gilt die FFP2-Maskenpflicht und der Zutritt ist nur mit einem 2G-Nachweis gestattet - ausgenommen sind hier natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel.