Großer Andrang bei Corona-Impfaktion in Boeing 777

Großer Andrang hat laut Austrian Airlines (AUA) am Samstag zu Beginn einer Corona-Impfaktion am Flughafen Wien in Schwechat geherrscht. Rund 300 Stiche sollten von 10 bis 15 Uhr ohne Anmeldung in einer Boeing 777 verabreicht werden. „Die ersten 100 Personen sind bereits geimpft“, berichtete eine AUA-Sprecherin mittags. Inzwischen habe der Andrang nachgelassen. Impfwillige, die noch teilnehmen wollten, mussten kaum mit Wartezeiten rechnen.