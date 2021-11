„Volksabstimmung über Impfpflicht dauert zu lange“

„Da ist die Pandemie schon wieder vorbei“

In einer Stellungnahme Freitagmittag rückt der Landeshauptmann von dieser Idee wieder ab: „Eine Volksabstimmung zur Impfpflicht würde zu lange dauern - da ist die Pandemie schon wieder vorbei. Vielmehr sollten wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob eine sektorale Impfvoraussetzung für Berufsgruppen, die direkt am Menschen arbeiten, wie etwa in der Pflege, im Krankenhaus, in Ordinationen, im Kindergarten oder in der Schule sinnvoll ist.“