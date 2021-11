Kundl: Radfahrerin (86) nach Sturz verstorben

Am Mittwoch gegen 11.20 Uhr kam die 86-jährige Radfahrerin auf einer Gemeindestraße in Kundl aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Die Einheimische wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.