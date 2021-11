Handy-Explosion: Bub erlitt schwere Verbrennungen

Beim Android-Smartphone OnePlus Nord 2 häufen sich gefährliche Zwischenfälle mit Akkus, die Feuer fangen oder explodieren. Zuletzt ging ein Smartphone der chinesischen Marke, die zum Smartphone-Riesen BBK Electronics (Oppo, Vivo, Realme, OnePlus) gehört, in der Hosentasche eines Buben in Indien in Flammen auf. Er trug schwere Verbrennungen davon.