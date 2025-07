Einstürzendes „Geister-Haus“: Einsatz und Sperre!

Ein altes, verlassenes Haus, das teilweise einstürzte und weiter in sich zusammenzufallen droht, sorgte am Donnerstag in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) für einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Co. – auch ein Statiker war vor Ort. Aufgrund seiner Expertise wurde die angrenzende Bundesstraße und der Gehweg bis auf Weiteres gesperrt.