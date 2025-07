Tankstelle in Rom nach Explosion in Flammen

Schäden an mehreren Gebäuden

Die Detonation, die viele Einwohner der Gegend aus dem Schlaf riss, richtete Schäden an mehreren umliegenden Gebäuden an und war in weiten Teilen der Stadt zu hören. Zudem erreichten die Flammen ein sich hinter der Tankstelle befindendes Depot für beschlagnahmte Fahrzeuge. Passanten dürften ebenfalls verletzt worden sein.