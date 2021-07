TÜV warnt: Reiseakkus können Ihr Auto abfackeln

Keinesfalls im heißen Auto liegen lassen!

Damit Reiseakkus gefahrlos genutzt werden können, sollte man laut TÜV bei der Anwendung einige Dinge berücksichtigen, die auch für andere akkubetriebene Geräte gelten: So sollte man die Stromlieferanten etwa keinesfalls in der prallen Sonne im Auto liegen lassen. Hier bilde sich ein Wärmestau, der schlimmstenfalls zur Explosion der Powerbank und in Folge zu einem Brand im Auto führen könnte.