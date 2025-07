Dreijähriger überführte Täter nach Fahrerflucht

Der Bub beobachtete am Donnerstag, wie der Fahrer eines Autos mit niederländischem Kennzeichen in Oberbayern mit seiner Anhängerkupplung gegen ein geparktes Auto fuhr. Er kümmerte sich nicht weiter um den Schaden, sondern verließ direkt den Unfallort. Das Kind fand den Vorfall offenbar so ungewöhnlich, dass es diesen mit Spielzeugautos seinem Vater vorspielte, der die Polizei kontaktierte.