Madsens Anwalt enthüllt tragisches Ende des Stars

Auch sein Management würdigte Madsens Karriere und sprach über seine jüngsten Projekte: „In den letzten zwei Jahren arbeitete Michael intensiv an Independent-Filmen wie „Resurrection Road“ und“ Cookbook for Southern Housewives“. Außerdem wollte er bald sein neues Buch „Tears For My Father – Outlaw Thoughts and Poems“ veröffentlichen.“