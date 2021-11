Wenn von lustvollen Stunden ein Leiden bleibt ...

Es gibt über 30 verschiedene sexuell übertragbare Bakterien, Viren und Parasiten. Chlamydien-Infektionen, Tripper (Gonorrhoe), Syphilis und eine Ansteckung durch Trichomonaden gelten als die vier häufigsten Geschlechtskrankheiten. Diese Leiden zählen weltweit zu den fünf häufigsten Erkrankungen, weswegen Erwachsene eine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Zu bedenken ist allerdings, dass sexuell übertragbare Erkrankungen (STDs) mit Scham behaftet sind und viele Betroffene daher nicht zum Arzt gehen. Wie sieht es hierzulande aus? „Auch in Österreich wird ein deutlicher Anstieg an klassischen Geschlechtskrankheiten wie Syphilis und Tripper registriert“, informierte Univ.-Prof. Dr. Georg Stingl, emeritierter Vorstand der Klinik für Dermatologie, Medizinische Universität Wien, bei einer Pressekonferenz in Wien. So wurden im Jahr 2019 rund 1600 Tripper- und 580 Syphilis-Fälle gemeldet, die Dunkelziffer nicht mit eingerechnet. „Mindestens 1 von 10 Jugendlichen infiziert sich pro Jahr mit Chlamydien und täglich 1-2 Menschen mit HIV“, so Stingl. „Einige weitere wichtige Krankheiten werden zwar nicht ausschließlich, aber doch sehr häufig durch Geschlechtsverkehr übertragen. Dazu zählen Hepatitis B, Skabies (Krätze) und Filzläuse.“